Baza: врачи прооперировали пострадавшую при атаке ВСУ на высотку в Саратове

В Саратове произошел чрезвычайный инцидент, связанный с падением беспилотника в жилой дом. В результате 40-летняя женщина по имени Гульнара получила серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации.
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