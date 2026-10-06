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Нижегородская правда

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В ЖК «Smart City» восстановлено наружное освещение

В ЖК «Smart City» восстановлено наружное освещение

В ЖК «Smart City» в Новинках наконец восстановлено наружное освещение. Как рассказал в своих соцсетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, решить проблему жителей этого комплекса удалось после длительных и сложных переговоров с компанией-собственником сетей.

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