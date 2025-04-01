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В Таиланде в море загорелся катер с туристами из России и Казахстана. Есть пострадавшие

В Таиланде в море загорелся катер с туристами из России и Казахстана. Есть пострадавшие

Двое — капитан и турист — получили ожоги.В Тайланде загорелся катер с туристами, среди которых были граждане России и Казахстана.

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