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Физики Осло объяснили, что происходит с фотоном при удалении зеркала

Физики Осло объяснили, что происходит с фотоном при удалении зеркала

Квантовая физика полна явлений, которые противоречат интуиции. Фотон — мельчайшая единица электромагнитного излучения — не имеет массы, движется со скоростью света и ведёт себя одновременно как волна и как частица в зависимости от условий наблюдения.

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