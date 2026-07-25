Физики Осло объяснили, что происходит с фотоном при удалении зеркала

Квантовая физика полна явлений, которые противоречат интуиции. Фотон — мельчайшая единица электромагнитного излучения — не имеет массы, движется со скоростью света и ведёт себя одновременно как волна и как частица в зависимости от условий наблюдения.
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