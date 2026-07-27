Умяров не согласен со словами Соболева про «паразитов» в «Спартаке»: «Понятия не имею, о ком речь. Вокруг нашего клуба всегда много разговоров»

Полузащитник « Спартака » Наиль Умяров отреагировал на высказывания Александра Соболева о «паразитах» в московском клубе В марте этого года форвард « Зенита » заявил: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу .