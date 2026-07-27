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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умяров не согласен со словами Соболева про «паразитов» в «Спартаке»: «Понятия не имею, о ком речь. Вокруг нашего клуба всегда много разговоров»

Полузащитник « Спартака » Наиль Умяров отреагировал на высказывания Александра Соболева о «паразитах» в московском клубе В марте этого года форвард « Зенита » заявил: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу .

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