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Алексей Пиманов тридцать лет вёл «Человека и закон» — а из его банковской ячейки пропали полмиллиона

Алексей Пиманов тридцать лет вёл «Человека и закон» — а из его банковской ячейки пропали полмиллиона

23 апреля 2026 года в Москве умер Алексей Пиманов. Ему шёл 65-й год. Тридцать лет он объяснял стране, как жить по закону: расследовал чужие преступления в эфире «Человека и закон», разоблачал коррупционеров, помогал обманутым.

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