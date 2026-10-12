Алексей Пиманов тридцать лет вёл «Человека и закон» — а из его банковской ячейки пропали полмиллиона

23 апреля 2026 года в Москве умер Алексей Пиманов. Ему шёл 65-й год. Тридцать лет он объяснял стране, как жить по закону: расследовал чужие преступления в эфире «Человека и закон», разоблачал коррупционеров, помогал обманутым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Алиса Фрейндлих в...
- «Любви к России у...
- «Хотелось встать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым