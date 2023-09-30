Российская делегация не получила приглашение от США на саммит АТЭС

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Руководство США не отправило России официальное приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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