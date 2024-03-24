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РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в Подмосковье

РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в Подмосковье

РЖД и российские авиакомпании, в числе которых «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Smartavia и UTair, бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы.

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