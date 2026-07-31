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Африканский корпус прибавил в весе: «Ланцеты» летят по тылам сепаратистов

Африканский корпус прибавил в весе: «Ланцеты» летят по тылам сепаратистов

     Россия прокладывает «дорогу жизни» через сердце Африки Пока западные аналитики с параноидальным упорством пытаются предсказать «уход» России из Африки, наша страна на самом деле демонстрирует не просто сохранение, а качественное усиление своего присутствия.

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