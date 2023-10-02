Счастливого октября! Октябрь получил свое название от 8-го месяца римского календаря (octō=восемь). Божество в шлеме верхом на гении (духе-хранителе) с клешнями Скорпиона - знака зодиака, начинающегося в октябре - в волосах.
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