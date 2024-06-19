Interregnum: False Prophet вышла в раннем доступе в Steam В Steam вышла в раннем доступе такти...

Interregnum: False Prophet вышла в раннем доступе в SteamВ Steam вышла в раннем доступе тактическая пошаговая игра на выживание Interregnum: False Prophet – игра представляет собой смесь Disco Elysium, Wasteland и Frostpunk.
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