Пожиратели из Азии: многомиллионная армия саранчи атакует российские регионы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Полчища азиатской саранчи захватили север Дагестана. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как в небе кружат миллионы прожорливых насекомых, а поля превращают в живой ковер.
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