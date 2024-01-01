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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

Сайт Tapology.com опубликовал список лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) Первое место в рейтинге занимает россиянин Ислам Махачев (25-1).

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