Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Анатольевич
    После отправки на тот свет.Арестович об укра...
  • игорь поляков
    Вы чмошники еще покайтесь.Поляки обрушились...
  • игорь поляков
    Хоть одному приговор приведите в исполнения,одни слова,балаболка.Сделайте и вам поверят.(ЕСЛИ У БАБКИ БЫЛ БЫ ...........Анпилогов допусти...

Сотрудницу Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене

Сотрудницу Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене

Пользователь соцсети Twitter обсуждают попытку помощницы руководителя пресс-службы американской администрации Эмили Симонс оправдать главу государства Джо Байдена, который вслух прочитал ремарку телесуфлера в ходе выступления о правах женщин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх