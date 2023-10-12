Экс-тренер ЦСКА Костылев заявил, что в УЕФА все куплено

Бывший тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отмены решения о допуске сборных России U17 до международных соревнований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии