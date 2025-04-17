Минтруд предложил закрепить в ТК восемь признаков трудовых отношений

Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь признаков трудовых отношений, чтобы избежать их смешения с гражданско-правовыми отношениями и иметь больше инструментов для борьбы с неформальной занятостью.
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