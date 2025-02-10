Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • redford
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Гурулевы бывшими бывают

Гурулевы бывшими бывают

Коммерсантъ Депутата Госдумы Андрея Гурулева убирают из членов комитета по обороне Депутат Госдумы Андрей Гурулев в ближайшее время покинет комитет по обороне и станет членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

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