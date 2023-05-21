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В Забайкалье остановлено движение поездов из-за аварии

В Забайкалье остановлено движение поездов из-за аварии

В Забайкальском крае 11 грузовых вагонов сошли с рельсов и повредили соседний путь. Движение на аварийном участке приостановлено, задержаны пассажирские поезда.

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