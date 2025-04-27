Россиян предупредили о неожиданном вреде подсолнечного масла

Нутрициолог Бельский: Готовка на подсолнечном масле может привести к инсульту Рафинированное подсолнечное масло является рекордсменом по количеству омега-6 жирных кислот, которые в большом количестве провоцируют хронические воспаления, рассказал нутрициолог Павел Бельский.