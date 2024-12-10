Дело о лишении литовского гражданства Дробязко дошло до Конституционного суда

Global Look Press / Anatoly Lomokhov Палата регионального административного суда в Вильнюсе приняла решение обратиться в Конституционный суд страны по делу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства.
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