Московские специалисты восстанавливают медучреждения в Луганске и Донецке

В рамках сотрудничества между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой Народных Республик специалисты из столицы оказывают помощь в восстановлении многоквартирных зданий, лечебных учреждений и образовательных организаций, а также инженерных сетей на территории, передает mos.