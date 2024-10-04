Московские специалисты восстанавливают медучреждения в Луганске и Донецке

В рамках сотрудничества между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой Народных Республик специалисты из столицы оказывают помощь в восстановлении многоквартирных зданий, лечебных учреждений и образовательных организаций, а также инженерных сетей на территории, передает mos.
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