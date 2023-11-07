Lucid Motors тоже будет использовать зарядный стандарт NACS компании Tesla Не самым кр...

Lucid Motors тоже будет использовать зарядный стандарт NACS компании TeslaНе самым крупным и уж точно не прибыльным производителем электромобилей остаётся компания Lucid Motors, которая на этапе всеобщей эйфории по поводу перехода на использование стандарта зарядного разъёма NACS выступала с критикой инфраструктуры Tesla, всё же согласилась примкнуть к лагерю его сторонников с 2025 года.
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