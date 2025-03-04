Перехвачены радиосообщения боевиков: какой главный приказ отдает командование ВСУ под Курском?

Действуя в духе своих предшественников, украинские военные расстреливают своих же. Сообщается, что новобранцев, мобилизованных после ТЦК, ставят впереди, а националистические элементы стреляют им в спину.
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