«Люди пойдут голосовать за партийные бренды»: в Екатеринбурге оценили узнаваемость кандидатов в президенты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля, ФедералПресс. Пул кандидатов в президенты России окончательно утвержден ЦИК: действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.
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