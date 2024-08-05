Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Тарасики и бунт? Кто банкет будет оплачивать?Операция закончит...
  • Дмитрий Гурин
    Ну вроде за примером далеко ходить не надо. Где то здание Профсоюзов с активистами жгли а здесь военкомат с ТЦК-ашник...СВО закончится ра...
  • Misha Glusch
    👍«Искандер» размет...

Германию настигла расплата: На что не пошли русские - уже делают американцы

Германию настигла расплата: На что не пошли русские - уже делают американцы

imago-images.de/Globallookpress2 дня назад 74K прочитали После обмена заключёнными между США и Россией до сих пор не унять волну возмущений в Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
КАК СОВСЕМ НЕМНОГО НАДО, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ ИМПЕРИЮ-ПОСТАВЬ ВО ГЛАВЕ ДЕБИЛА, ПРЕДАТЕЛЯ..А ЛУЧШЕ, КОГДА И ДЕБИЛ И ПРЕДАТЕЛЬ В ОДНОМ ЛИЦЕ..У НАС ЭТО ГОРБИ И ЕБН, У НЕМЦЕВ-ШОЛЬЦ, У ФРАНЦУЗОВ....
Ответить
13 час.
ШКИПЕР
Страны ЕС , Германия в первую очередь, теперь просто шестёрки Вашингтона.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх