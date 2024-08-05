Германию настигла расплата: На что не пошли русские - уже делают американцы

imago-images.de/Globallookpress2 дня назад 74K прочитали После обмена заключёнными между США и Россией до сих пор не унять волну возмущений в Германии.
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