Германию настигла расплата: На что не пошли русские - уже делают американцы

ВМ

Владимир Моргунов

КАК СОВСЕМ НЕМНОГО НАДО, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ ИМПЕРИЮ-ПОСТАВЬ ВО ГЛАВЕ ДЕБИЛА, ПРЕДАТЕЛЯ..А ЛУЧШЕ, КОГДА И ДЕБИЛ И ПРЕДАТЕЛЬ В ОДНОМ ЛИЦЕ..У НАС ЭТО ГОРБИ И ЕБН, У НЕМЦЕВ-ШОЛЬЦ, У ФРАНЦУЗОВ....