Украина продержится на поле боя несколько дней, если Вашингтон прекратит финансирование Киева. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
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