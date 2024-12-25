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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев проиграет за несколько дней без помощи США

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев проиграет за несколько дней без помощи США

Украина продержится на поле боя несколько дней, если Вашингтон прекратит финансирование Киева. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

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