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Лавров: без вмешательства Европы конфликт Москвы и Киева завершился бы год назад

Лавров: без вмешательства Европы конфликт Москвы и Киева завершился бы год назад

Конфликт России и Украины мог бы закончиться еще год назад, если бы Запад выполнил договоренности, достигнутые год назад на саммите президентов РФ и США в Анкоридже.

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