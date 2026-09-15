Конфликт России и Украины мог бы закончиться еще год назад, если бы Запад выполнил договоренности, достигнутые год назад на саммите президентов РФ и США в Анкоридже.
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