Александр Ролик рассказал об одобренных Совфедом законопроектах, расширяющих права муниципальных дум Евгения КомароваВо время весенней сессии Совет Федерации одобрил несколько законов, которые так или иначе затрагивают деятельность органов местного самоуправления, в том числе были внесены поправки в статью 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».