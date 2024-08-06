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Александр Ролик рассказал об одобренных Совфедом законопроектах, расширяющих права муниципальных дум

Александр Ролик рассказал об одобренных Совфедом законопроектах, расширяющих права муниципальных дум

Александр Ролик рассказал об одобренных Совфедом законопроектах, расширяющих права муниципальных дум Евгения КомароваВо время весенней сессии Совет Федерации одобрил несколько законов, которые так или иначе затрагивают деятельность органов местного самоуправления, в том числе были внесены поправки в статью 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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