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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евсеев о нехватке у «Махачкалы» крайних защитников: «Тренер по физподготовке меня подготовит, надеюсь – думаю, смогу выйти. Сейчас надеемся на тех, кто уже в команде»

Главный тренер « Динамо » Махачкала Вадим Евсеев в шутку заявил, что готов сам выйти на поле на фоне нехватки игроков в обороне.

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