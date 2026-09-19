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Миграционный кризис в Британии: деревня с населением 350 человек объявила о независимости

Жите­ли неболь­шой англий­ской дерев­ни Пид­динг­тон, рас­по­ло­жен­ной в граф­стве Окс­форд­шир, подав­ля­ю­щим боль­шин­ством голо­сов под­дер­жа­ли сим­во­ли­че­ское отде­ле­ние от Соеди­нён­но­го Коро­лев­ства.

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