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Донецкая группа новостей

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Появилось разъяснение нового налога на восстановление объектов после атак дронов.

Появилось разъяснение нового налога на восстановление объектов после атак дронов. Новых сборов с населения вводить не планируется — Минфин готовит поправки исключительно для бизнеса.

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