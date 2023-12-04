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Экономист Тимошенко: укрепить юань могут меры по спасению экономики КНР

Экономист Тимошенко: укрепить юань могут меры по спасению экономики КНР

Китайский юань на минувшей неделе продемонстрировал рост курса на Московской бирже. Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко в беседе с РИАМО назвал факторы, которые оказывают позитивное влияние на валюту КНР.

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