Экономист Тимошенко: укрепить юань могут меры по спасению экономики КНР

Китайский юань на минувшей неделе продемонстрировал рост курса на Московской бирже. Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко в беседе с РИАМО назвал факторы, которые оказывают позитивное влияние на валюту КНР.