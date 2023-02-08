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Дмитрий Дмитренко из “ДОМа-2” расстался с Ольгой Рапунцель

Дмитрий Дмитренко из “ДОМа-2” расстался с Ольгой Рапунцель

Ольга и Дмитрий. Фото only-holiday.ruНовогодние праздники они встречали вместе, а теперь стало известно, что знаменитая пара из “ДОМа-2” разводится.

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