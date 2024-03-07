В Казани расчистили заваленный снегом вход в подъезд благодаря прокуратуре

В Казани житель города выразил недовольство по поводу работы коммунальных служб. Он отметил, что в доме на улице Индустриальная, №15, снег заблокировал вход в подъезд, не позволяя жильцам попасть в свои квартиры.
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