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ГТРК Татарстан

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В Казани расчистили заваленный снегом вход в подъезд благодаря прокуратуре

В Казани расчистили заваленный снегом вход в подъезд благодаря прокуратуре

В Казани житель города выразил недовольство по поводу работы коммунальных служб. Он отметил, что в доме на улице Индустриальная, №15, снег заблокировал вход в подъезд, не позволяя жильцам попасть в свои квартиры.

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