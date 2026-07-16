Открыл для себя «Проект Зомбоид». Штука посильнее «Фауста» Гёте, в котором, кстати, я был изрядно разочарован из-за Пушкина.
Проект Зомбоид
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Открыл для себя «Проект Зомбоид». Штука посильнее «Фауста» Гёте, в котором, кстати, я был изрядно разочарован из-за Пушкина.
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