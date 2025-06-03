В ХМАО затоплены почти 300 дач и вертолетная площадка из-за паводка

В ХМАО сохраняется сложная паводковая ситуация. По данным департамента региональной безопасности на 3 июня, в регионе частично затоплены 273 приусадебных участка, четыре жилых дома, один дачный дом, семь участков автодорог и вертолетная площадка в поселке Белогорье Ханты-Мансийского района.
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