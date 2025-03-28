+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажиров на капоте

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеоролик, в котором водитель автомобиля «Лада Приора», на площади Тысячелетия, перевозил пассажиров на капоте автомобиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх