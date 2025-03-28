Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажиров на капоте

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеоролик, в котором водитель автомобиля «Лада Приора», на площади Тысячелетия, перевозил пассажиров на капоте автомобиля.
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