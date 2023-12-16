FT: Зеленскому выпала неделя разочарований

Глава Украины Владимир Зеленский начал эту подходящую к концу неделю с надежды, что два его крупнейших союзника, США и ЕС, перед лицом «российской угрозы» наконец одобрят пакеты финансовой помощи на общую сумму 115 миллиардов долларов.