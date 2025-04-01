Подписан контракт на строительство нового моста-дублера через Оку в Рязани

Контракт на сумму 32,89 млрд рублей подписан 29 марта, заказчиком выступает ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области»Компания АО «Дороги и мосты», входящая в группу «Нацпроектстрой», построит новый мост через реку Оку в черте Рязани.
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