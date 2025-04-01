7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

405 подписчиков

Подписан контракт на строительство нового моста-дублера через Оку в Рязани

Подписан контракт на строительство нового моста-дублера через Оку в Рязани

Контракт на сумму 32,89 млрд рублей подписан 29 марта, заказчиком выступает ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области»Компания АО «Дороги и мосты», входящая в группу «Нацпроектстрой», построит новый мост через реку Оку в черте Рязани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх