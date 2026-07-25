Инцидент с беспилотником на НПЗ скорректировал юбилейные торжества Тюмени: власти отменили праздничный фейерверк

Празднование 440-летия Тюмени было прервано после введения в городе режима «Беспилотная опасность», вызванного падением беспилотного летательного аппарата на территорию Тюменского нефтеперерабатывающего завода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии