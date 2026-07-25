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Инцидент с беспилотником на НПЗ скорректировал юбилейные торжества Тюмени: власти отменили праздничный фейерверк

Инцидент с беспилотником на НПЗ скорректировал юбилейные торжества Тюмени: власти отменили праздничный фейерверк

Празднование 440-летия Тюмени было прервано после введения в городе режима «Беспилотная опасность», вызванного падением беспилотного летательного аппарата на территорию Тюменского нефтеперерабатывающего завода.

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