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Компания из Новосибирска разработала установку для выращивания микрозелени и ягод зимой

Компания из Новосибирска разработала установку для выращивания микрозелени и ягод зимой

На проходящем в эти дни в Новосибирске международном форуме "Технопром-2022" новосибирская компания представила кроптейнер – собственную разработку модульной установки на основе контейнеров для выращивания ягод, микрозелени, салатов и овощей.

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