Эксперт назвал самую опасную ошибку внешней политики США

Постоянная враждебность США по отношению к России может стать самой опасной ошибкой американской внешней политики, считает американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.
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