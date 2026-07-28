ART: суперэйджеры генетически не отличаются от обычных пожилых

Крупное генетическое исследование Чикагского университета и Института трансляционной геномики опровергло простую гипотезу о природе суперэйджеров — людей старше 80 лет, чья память не уступает памяти пятидесятилетних.
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