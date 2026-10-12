Концепт Alpine A310: электрический спорткар в стиле ретро[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На Парижском автосалоне ожидался дебют следующего поколения Alpine A110, но марка из состава Renault Group решила представить его позднее.
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