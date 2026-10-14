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Алия оказалась дочерью Картала: тизер 69-й серии «Далекого города»

Алия оказалась дочерью Картала: тизер 69-й серии «Далекого города»

Тизер 69-й серии «Далекого города» (Uzak Şehir) выдался на удивление плотным. Официальная турецкая адаптация ливанского хита «Аль-Хайба», где главные роли исполняют Озан Акбаба и Синем Юнсал, за пару минут сводит вместе сразу несколько линий: тайну отцовства, фиктивный союз и новость, которую Алии только предстоит пережить.

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