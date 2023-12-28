При Минкультуры предложили создать художественные советы

Общественный совет при Комитете Госдумы по культуре рекомендовал Министерству культуры проработать вопрос о возможном создании художественных советов для проведения экспертизы и приемки созданных при господдержке творческих проектов.
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