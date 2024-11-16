С ноября в России: жесткие ограничения на продажу сливочного масла шокируют покупателей! Юлия ЧелкановаС начала ноября 2024 года в России вступают в силу новые ограничения на продажу сливочного масла, что вызвало широкий резонанс среди потребителей.