Какой будет неделя с 17 по 23 июля согласно китайскому гороскопу Алёна ЮрьеваСледующие семь дней обещают быть комфортными и благоприятными во всех сферах жизни, согласно прогнозам Татьяны Бендзь, эксперта по древней китайской системе «Бацзы».