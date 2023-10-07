Звукорежиссер Baldur's Gate 3 изучил кузнечное дело, чтобы создавать в RPG реалистич...

Звукорежиссер Baldur's Gate 3 изучил кузнечное дело, чтобы создавать в RPG реалистичный звук лязга металлаЧрезвычайно целеустремленный звуковой режиссер Baldur’s Gate 3 обучился кузнечному делу в реальной жизни, чтобы впоследствии выковать из металла защиту для ног и создать реалистичные звуки “металлического лязга” для знаменитой ролевой игры Larian.