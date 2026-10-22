Есть записи, которые не просто отражают своё время, а становятся его звуковым слепком. Когда я погружаюсь в музыку конца шестидесятых, меня каждый раз поражает, насколько стремительно всё менялось: ещё вчера рок-группы гнались за трёхминутными хитами для радиостанций, а уже через пару лет студии превратились в пространство для чистого творчества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ромашовы решились...
- Красная Огненная ...
- Почему в современ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым