Есть записи, которые не просто отражают своё время, а становятся его звуковым слепком. Когда я погружаюсь в музыку конца шестидесятых, меня каждый раз поражает, насколько стремительно всё менялось: ещё вчера рок-группы гнались за трёхминутными хитами для радиостанций, а уже через пару лет студии превратились в пространство для чистого творчества.